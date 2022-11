Marido de Gretchen mostra antes e depois ao lado da cantora: ''Buscando sempre o melhor''

Marido de Gretchen, Esdras de Souza posta fotos comparando mudanças antes e depois de procedimentos estéticos

O marido da cantora Gretchen (63), o saxofonista Esdras de Souza (50) publicou uma montagem mostrando o antes e depois do casal!

Nesta segunda-feira, 07, o músico postou registros exibindo as mudanças após procedimentos estéticos. Os dois, que falam abertamente sobre as cirurgias nas redes sociais, aparecem bem mais jovens na imagem atual.

"Entre escolhas e oportunidades, eu e minha esposa Maria Odete seguimos adiante buscando sempre o melhor para nós em todos os sentidos", escreveu Esdras de Souza ao legendar a postagem.

Em meados de agosto, os dois fizeram Lipo HD e também uma cirurgia chamada "Renuvion", que segundo ela, serve para "colar a pele de quem tem flacidez". Esdras também se submeteu a rinomodelação, implante capilar, lentes nos dentes, botox em várias partes do corpo, além de ter emagrecido 10 quilos, entre outros procedimentos.

"Bem mais jovens e bonitos", "Maravilhosos, continuem sendo esse casal que inspiram outros casais a serem mais amigos e unidos!", "Vocês estão cada vez melhores", "Estão certíssimos, gente feliz não torra a paciência de ninguém!", "Nossa muita diferença ainda bem que foi para melhor", elogiaram os fãs nos comentários.

