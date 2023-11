Mariana Xavier esbanja beleza ao curtir o dia na praia

A atriz Mariana Xavier posou sorridente ao aproveitar o dia ensolarado em uma praia durante sua viagem

Mariana Xavier esbanjou beleza ao surgir curtindo o dia na praia. A atriz está passando alguns dias na Bahia, e aproveitou o dia ensolarado desta quarta-feira, 8, para renovar o bronzeado e passear pelo local. Em seu perfil no Instagram, a artista, que está no ar na série 'Tem que Suar', do Multishow, postou uma foto em que aparece toda sorridente, segurado uma bebida, e fez uma reflexão.

"'E o que você tá fazendo com os seus dias bons?', perguntei certa vez pra uma amiga atravessando um longo período de crise. Diante da minha provocação, ela se deu conta e respondeu com uma honestidade ímpar: nada... só sentindo medo e esperando o próximo dia ruim. Se você se identifica com essa resposta, esse post é pra você", começou ela.

E seguiu: "De vez em quando eu volto a falar de oscilações emocionais por aqui, porque acho fundamental legitimar nossa humanidade em meio a tanta fantasia digital e tanta positividade tóxica, mas fazer contato com nossos sentimentos mais desafiadores é diferente de se deixar emburacar na dor. Mesmo nas fases mais difíceis (e talvez principalmente nelas!), é importantíssimo encontrar nossas ilhas de prazer."

Por fim, Mariana deixou um recado. "Tem dias em que você não vai ter força pra nada mesmo... acolha, e não se culpe. Mas quando bater um espasmosinho de energia que seja, aproveite o embalo pra fazer qualquer coisa que te faça bem! Cantar alto a sua música preferida, caminhar por um lugar diferente, dançar, ter uma boa conversa com alguém, comer uma coisa gostosa, dar um mergulho, sentar na grama e contemplar o céu... produza bons momentos! Crie memórias simples e bonitas que possam alimentar de alegria e esperança seus dias difíceis", finalizou.

Confira a foto:

Desabafo sobre ansiedade

Recentemente, Mariana Xavier usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre suas crises de ansiedade. A atriz confessou que não está em seus melhores dias, e contou como enfrenta esse momento difícil.

"Eu não tenho estado nos meus melhores dias. Aquela inconveniente companheira, a ansiedade, tem dado as caras por aqui nas últimas semanas, e daquele jeitinho bem paralisante, que deixa a desesperadora sensação de que seu tempo e sua energia estão escorrendo pelos seus dedos e indo parar em algum lugar misterioso bem longe de você. Ansiedade não tem controle, tem administração. Às vezes o melhor a fazer é aceitar que a fulaninha tá ali e se deixar atravessar por ela [...]", refletiu ela em um trecho do desabafo.