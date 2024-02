Mari Gonzalez esbanja perfeição em dia de beleza: "Toda toda"

Após passar por um dia de beleza, Mari Gonzalez posa para novas fotos nas redes sociais e esbanja perfeição para seus seguidores; confira!

A influenciadora digital Mari Gonzalez arrancou suspiros de seus seguidores com novas fotos nas redes sociais nesta quarta-feira, 31. A ex-BBB 20 aproveitou para cuidar de si em um dia de beleza e tirou novas fotos para finalizar o dia.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa apareceu com uma maquiagem leve e esbanjou beleza natural ao mostrar o resultado de um tratamento no cabelo. Mari fez alguns cliques no salão de beleza, onde ela posou de calça jeans e camiseta marrom para exibir seu cabelo impecável.

"Toda toda com o cabelo hidratado!", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros e rasgaram elogios. "Chiquérrima", enalteceu um fã. "Quando o cabelo tá hidratado, não queremos guerra com ninguém", brincou outro. "Te amo, coração", declarou mais um.

Confira a publicação:

Jonas Sulzbach deixa comentário carinhoso em foto de Mari Gonzalez

Após o término de seu namoro, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach deram esperança aos fãs que torciam pelo casal. Na última terça-feira, 30, a influenciadora compartilhou alguns registros ao lado de amigas, celebrando a despedida de solteira de uma delas. No entanto, o que chamou atenção dos internautas foi um comentário deixado na publicação por seu ex-namorado.

"Não era despedida de solteira inesquecível que você queria @marcelafetter?! kkkk nosso final de semana foi cheio de emoções, tem tempo ruim com essa mulherada não! Muitas histórias pra contar, foi tudo!", escreveu ela na legenda da postagem. Jonas, amigo de longa data dos noivos, passou no perfil de Mari e comentou três corações vermelhos.

Após notarem a interação dos ex-BBBs, internautas passaram a acreditar em uma possível volta entre os dois. Alguns fãs, inclusive, incentivaram Jonas a reatar o relacionamento de anos com a influenciadora.

"Vai atrás dela! Lute por esse amor. Essa mulher é maravilhosa!", declarou uma seguidora. "Não me ilude desse jeito, torcendo demais pela volta de vocês", disse outra. "Luta por ela! Olha a mulher incrível que ela é, sem falar que é engraçada!", comentou uma terceira.