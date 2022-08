Marco Pigossi esbanja lindo sorriso enquanto curte pôr do sol encantador: ''Foto perfeita!''

Marco Pigossi deixou seus fãs babando ao abrir um lindo sorriso enquanto admirava um pôr do sol encantador

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 19h54

Nesta quarta-feira, 17, Marco Pigossi (33) decidiu suar suas redes sociais para exibir um momento que viveu durante um pôr do seu encantador. O ator apareceu em um morro, admirando uma bela vista, enquanto dava um largo e lindo sorriso para a lente da câmera.

Na legenda, ele escreveu: "No meio do pôr do sol... Literalmente".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Iluminado!", disse um. "Foto perfeita!", falou outro. "Como é lindo! Parece uma pintura!", escreveu um terceiro.

Confira a foto de Marco Pigossi dando um lindo sorriso enquanto admirava um pôr do sol encantador:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marco Pigossi (@marcopigossi)

Marco Pigossi relembra dificuldade para se aceitar gay

No início do mês de julho, Marco Pigossi, que recentemente se revelou um homem gay publicamente, lembrou como foi dificil se aceitar como homossexual: "Eu rezava, pedia a Deus para me consertar. A homofobia é tão enraizada que, por mais que a gente assuma, ainda vai lidar com o preconceito interno. Vesti a máscara heterossexual, sempre fui observado pela beleza. Fiz esse personagem hétero para me esconder, o que deixou minha vida mais confortável.", disse ele durante uma entrevista para o Jornal O Globo.

