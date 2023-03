Maraisa esbanja sensualidade em vestido com aberturas laterais: "Toda mulher quando termina fica mais bonita"

Maraisa usou o vestido com aberturas laterais para se apresentar no Paraná

Maraisa mostrou que uma mulher feliz consigo mesma não quer guerra com ninguém. Ao voltar ao palcos com um show em Paranavaí (PR), ela escolheu um vestido justo com aberturas laterais que esbanja sensualidade.

Além de exalar confiança e autoestima no vídeo em que exibe o look, ela aproveitou para usar uma legenda para lá de empoderadora. "Vocês já perceberam que toda mulher quando termina fica mais bonita e começa a se arrumar mais?!", escreveu.

Maraisa fala de fase solteira e conta objetivo: "Não brincar mais com os sentimentos"

Maraisa tem novas reflexões da sua vida amorosa. A cantora publicou suas reflexões sobre a forma que os relacionamentos começam e como ela lida com seus namorados.

"É impressionante como o ser humano gosta de seguir roteiro. Você já sabe todos os passos que a pessoa vai dar, é impressionante como tem gente que segue o mesmo roteiro e faz as mesmas coisas na hora da 'conquista'. Vai conhecer novas pessoas e vai desenvolver as mesmas 'táticas', depois vai deixar, vai falar que vai casar e vai largar, vai falar que é o amor da vida e nunca foi… é impressionante como tem gente que consegue enganar os outros… fácil, fácil", começou.

A cantora também disse que está desacreditada do romance. No entanto, se mostrou disposta a fazer terapia para lidar melhor com questões afetivas.

"Uma explicação por eu ter ficado tanto tempo sozinha: primeiro, para não querer dever nada a ninguém. Segundo, pra não incluir ninguém na minha bagunça, que eu sabia que tinha que administrar primeiro. A promessa pra este ano ainda é começar uma terapia, não brincar mais com os sentimentos de ninguém nesta vida. Hoje eu sou uma mera espectadora dos amores, fico assistindo a todos os enredos de fora. É impressionante como eu sou capaz de escrever todas as m*rdas que irão acontecer em cada relacionamento. As coisas boas devem estar guardadas em alguma parte de mim, que não consigo aflorar mais, porém, as m*rdas que irão acontecer eu enxergo de longe", concluiu.