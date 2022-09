Lívian Aragão deixa barriguinha à mostra ao posar com look verde: "Uma gata"

Filha de Renato Aragão, Lívian Aragão deixou a barriguinha à mostra ao posar com um look verde usado na noite

Publicado em 26/09/2022

No último domingo, 25, a filha do humorista Renato Aragão (87), a influenciadora Lívian Aragão (23) arrancou elogios de seus seguidores nas redes sociais. A morena compartilhou uma série de fotos em Punta Cana, na República Dominicana e aproveitou para mostrar o look usado na noite.

Através de seu perfil no Instagram, Lívian Aragão compartilhou uma série de fotos, em que aparece sorridente e ao lado de uma amiga.

Para curtir a primeira noite em Punta Cana, comemorando o aniversário de Gabi Lopes, Lívian Aragão apostou em um look verde, com um top que deixou sua barriguinha seca à mostra, e um shorts confortável.

Não demorou para os seguidores de Lívian marcarem presença nos comentários da publicação: "Uma gata", escreveu um. "Sempre linda", disse outro. "Linda de verde!", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos de Lívian Aragão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívian Aragão ♡ (@livianaragao)

Lívian Aragão revela fim do namoro

Recentemente, Lívian Aragão anunciou o fim do namoro com o streamer e influenciador João Vitor Façanha, o Jota, há poucas semanas. Por meio de um post nas redes sociais, ela confirmou a separação.

"Foram alguns meses intensos de muito amor, carinho e gargalhadas. Nós, nesse tempo juntos, aprendemos muito um com o outro, mas há algumas semanas, decidimos que precisávamos caminhar sozinhos. Fiquem tranquilos, tá tudo bem entre a gente, só estamos vivendo momentos de vida diferentes e por isso nosso namoro chegou ao fim", informaram.

