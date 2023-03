Lidi Lisboa faz nova mudança no visual e exibe antes e depois

Novo visual! Lidi Lisboa dá adeus para o cabelo com mechas loiras e adere ao visual completamente castanho

A atriz Lidi Lisboa (38) está com novo visual! Nos últimos dias, ela se despediu do cabelo com mechas loiras para aderir aos fios completamente castanhos. A musa fez a mudança após o fim das gravações da segunda temporada da série A Sogra Que Te Pariu, da Netflix.

A estrela exibiu fotos de antes e depois da transformação e contou que sentiu a necessidade de mudar a sua aparência neste momento da vida. “É mais a necessidade de mudança. Eu adoro mudar. Embora eu goste muito de ser loira, eu acho que já tinha dado”, contou ela.

E completou: “Eu estava um pouco enjoada do meu rosto, estava incomodada. E mudar é muito bom. Vai demorar um tempo para me acostumar. Voltei a ser castanha, mas é por um bom motivo. Logo mais eu mudo de novo e assim é a vida: mudanças, mutação”.

Em breve, Lidi Lisboa volta aos palcos da cidade de São Paulo com um monólogo, que deve estrear em maio.

Filho de Ivete Sangalo faz mudança radical no cabelo

Conhecido por ter o cabelo comprido há muitos anos, o filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelo, deu adeus ao cabelão! Nesta semana, ele cortou o cabelo e apareceu com os fios curtinhos em um vídeo de antes e depois nas redes sociais.

Na legenda, a mamãe coruja falou sobre a beleza do filho. “Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim”, brincou ela. Nos comentários, vários famosos também elogiaram o rapaz. Samara Felippo comentou: “Senhor do céu! Multiplica porque minha geração tá vindo aí mainha!”. Nicolas Prattes escreveu: “Lindo e talentoso”. Lucy Ramos disse: “Gatooo”.