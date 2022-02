Juliette Freire surge toda sensual e corpão arranca suspiros: ''Gatona!''

Ex-BBB Juliette Freire apareceu toda sensual na internet e beleza se destacou entre os seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 09h01

Campeã do programa BBB do ano passado, Juliette Freire (32) continua em alta nas redes sociais e fazendo sucesso com as suas postagens na internet.

Recentemente, a maquiadora paraibana surgiu toda poderosa no Instagram com uma produção impecável, que destacava a beleza e as curvas dela.

Bem maquiada, a ex-sister usava um vestido fendado e com um decote bem generoso. Claro que os fãs da morena fizeram diversos elogios para ela na web. "Gatona!", escreveu um deles.

E os trabalhos para Juliette continuam com tudo! Recentemente, ela gravou uma música com o DJ Alok, participou do podcast de Virgínia Fonseca e segue ainda fazendo várias campanhas publicitárias.

Veja a boa forma da ex-BBB Juliette!