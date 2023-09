Juliette Freire exibe a barriga reta ao renovar o bronzeado na piscina

Juliette Freire aproveita dia de sol para renovar o bronzeado e ostenta sua boa forma

A ex-BBB e cantora Juliette Freire aproveitou o dia de sol neste domingo, 10, para renovar o bronzeado. A musa apareceu só de biquíni amarelo neon ao curtir a piscina de uma mansão com vista para o mar.

Nas fotos, ela deixou à mostra sua barriga reta e as curvas impecáveis ao caprichar nas poses na beira da piscina. Tanto que ela recebeu vários elogios dos fãs nos comentários do post.

“A própria sereia”, disse um seguidor. “Gata demais”, afirmou outro. “Eita como brilha”, comentou mais um. “Uma obra de arte”, declarou outro.

Há pouco tempo, Juliette revelou como gastou o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 21, da Globo. Ela contou que quis investir para dar melhores condições de vidas para seus familiares, mas sem ostentação. "Comprei uma casa pra cada irmão e um carrinho. Tudo popular, nada de luxo porque tem que trabalhar a cabeça", disse ela.

E completou: "E plano de saúde pra todo mundo, porque esse era o maior luxo que eu poderia dar pra eles porque perdi uma irmã e prometi que nunca mais sentiria aquela dor. Então foi isso: casa, carro, trabalho, plano de saúde e escola para os meus sobrinhos. Gastei muito mais do que o prêmio, mas foi isso".

Juliette Freire surge com look justo em show

Há pouco tempo, a ex-BBB e cantora Juliette Freire caprichou na escolha do look para se apresentar no Festival Tão Ser Tão na cidade de São Paulo. A estrela surgiu com um look comportado e estiloso para a apresentação e atraiu todos os olhares.

Para o evento, a morena ostentou a sua beleza impecável e mostrou que está magérrima ao apostar em um vestido de manga comprida e curtinho com estampa floral. Para completar o visual, a estrela colocou uma calça verde neon que emendava com a bota de salto alto e também um adereço de flor no ombro.

Nas redes sociais, Juliette mostrou um álbum de fotos do seu look e também o croqui do modelito. Confira abaixo: