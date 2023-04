Juliana Paes encanta ao surgir com cachos naturais: “Selvagens”

Poderosa! A atriz Juliana Paes deixa seguidores sem fôlego e dá show de beleza ao posar toda natural

A atriz Juliana Paes (44) causou um alvoroço no Instagram ao publicar uma selfie na manhã desta quarta-feira, 27. É que a morena deu um show de beleza ao surgir totalmente natural no clique. Com os cabelos cacheados e volumosos, a celebridade encantou seus mais de 30 milhões de seguidores.

“Bom dia, selvagens”, ela legendou o registro que foi compartilhado pelos stories. Longe das grandes produções, Juliana dispensou a maquiagem pesada e exibiu a pele ao natural, além dos fios curtos e cacheados, dando uma olhada fatal para a câmera. A morena ainda apostou em um robe branco delicado e um colar com pedras preciosas para compor o clique despretensioso.

Juliana Paes encanta ao surgir com cachos naturais - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Juliana adotou os cabelos naturais na quarentena, quando deixou os fios crescerem sem alisamentos. Na época, ela abriu o coração sobre sua decisão com uma publicação no Instagram: “Ame seus cachos. Liberte seus cachos”, ela legendou exibindo a beleza do cabelo volumoso e incentivando os fãs a amarem a naturalidade.

Juliana Paes faz linda declaração no aniversário do irmão:

Além de exibir os cachos naturais, a atriz Juliana Paes também usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem ao seu irmão, que completou mais um ano de vida na última quarta-feira, 26. A artista compartilhou um clique em que aparece coladinha com Carlos Henrique Paes Jr. e declarou seu amor.

“Meu irmão é do tipo que só se importa com o que importa, com o que é sério, com cuidar das pessoas, com fazer com que elas se sintam bem, com ser carinhoso e iluminar os lugares onde chega com esse sorriso gigante e esse coração gigante”, ela iniciou o texto pedindo desculpas pelo atraso para postar a imagem com o irmão e se enfativou a admiração por Carlos.