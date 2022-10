Juliana Paes deixa barriguinha definida à mostra ao posar com look preto: "Impecável"

Atriz Juliana Paes apostou em um look preto para curtir o dia em Paris e arrancou suspiros de seus seguidores na web

Redação Publicado em 01/10/2022, às 17h43

A atriz Juliana Paes (43) está curtindo uma viagem especial para Paris, na França, e usou suas redes sociais neste sábado, 1, para compartilhar uma série de fotos mostrando seu look para curtir a capital francesa.

No seu perfil do Instagram, Juliana Paes compartilhou uma sequência de fotos e mostrou sua produção casual, mas fashionista para o dia.

A atriz apostou em uma saia com detalhe fendado e um top com um decote diferente, deixando a barriguinha definida à mostra.

Nos comentários do post de Juliana Paes, os seguidores da atriz aproveitaram para enaltecer a beleza da morena: "Tá maravilhosa demais", disse um internauta. "Perfeição", ressaltou outro. "Impecável", escreveu o terceiro.

Veja o look de Juliana Paes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes posa com vestido aberto e impressiona

A atriz Juliana Paes (43) está dando um show de beleza com muito estilo durante sua passagem por Paris, na França. A famosa compartilhou novas fotos curtindo a Cidade Luz e chamou a atenção com o look escolhido para o momento. Usando um vestido preto nada básico, a artista roubou a cena ao exibir seu decote sem sutiã na peça cheia de recortes.

