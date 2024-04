Jojo Todynho exibe tatuagem em local discreto

A funkeira Jojo Todynho surpreende ao mostrar tatuagem em local discreto e quase secreto em nova foto

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 18, ao mostrar um novo ensaio fotográfico. Nas imagens, ela apareceu com top branco e calça jeans, mas um detalhe roubou a cena. A artista mostrou que tem uma tatuagem em um look bem discreto.

Jojo revelou que tatuou o desenho de um laço na região do final das costas. Ela deixou a tatuagem à mostra ao posar com a calça de cintura baixa e de costas.

Nos comentários, os fãs elogiaram as novas fotos da artista. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Tá muito linda”, afirmou outro. “Perfeita demais”, escreveu mais um.

Jojo Todynho exibe tatuagem - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho revela o seu peso atual

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao revelar qual é o seu peso atual. A estrela está em processo de emagrecimento após passar pela cirurgia bariátrica, que foi realizada em agosto de 2023.

Agora, ela surgiu apenas de biquíni nos stories do Instagram para mostrar o quanto seu corpo já mudou nos últimos meses. Inclusive, ela contou que está pesando 99 kg.

“Bom dia e vamos comemorar esses 99 kg. Ai, meu Deus. É isso, amor! É só desacreditar em mim, eu fico super, hiper, mega feliz. Printa e encaminha, eu sei que tu gosta”, disse ela.

Jojo já perdeu 46 kg desde que iniciou o processo de emagrecimento. Recentemente, ela contou que sua mesa é chegar aos 90 kg.