João Guilherme surge sem camisa para mostrar look do dia e impressiona: “Belíssimo”

O ator João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao mostrar seu look para o dia e esbanjar estilo em clipe divertido

Nesta quarta-feira, 7, João Guilherme deixou seus seguidores babando ao surgir sem camisa em vídeo. O ator publicou um clipe em seu Instagram, que mostrava seu look do dia de modo divertido.

No início do clipe, João surgiu sem camisa e apenas com um short preto curtinho. Após disso, no divertido vídeo, o astro começou a testar diversos looks como se estivesse em um vídeo-game.

No final do vídeo, o estiloso look escolhido pelo artista da série “De Volta Aos 15” foi uma camisa branca oversized com uma calça roxa estampada. O filho do cantor Leonardo ainda complementou o look com uma touca rosa e sapatos brancos com detalhes pretos.

“Se tem maneira mais fácil de se vestir, eu desconheço”, brincou João na legenda do vídeo muito elogiado pelos seguidores.

Os seguidores do ex-namorado de Jade Picon adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários! “É sobre isso”, escreveu um fã. E outro seguidor comentou: “O mais estiloso”.

“Amo seus looks”, escreveu um fã. E outro seguidor ainda elogiou: “Lindo e criativo”. Um outro admirador ainda escreveu: “Belíssimo”.

Na semana passada, João divertiu seus fãs ao compartilhar foto de um perrengue chique que passou. O artista pediu um suco em uma padaria e acabou derrubando a bebida em si mesmo e na bancada, fazendo uma bagunça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Romance?

Nesta última terça-feira, 6, João deixou seus seguidores em polvorosa ao fazer um questionamento nas redes sociais: “Imaginem um casal de AMIGOS, vocês acham de boa ver uma série, tevezinha de conchinha? Sei lá, amigos né?".

Nos comentários, a atriz e amiga de João, Maisa Silva respondeu à pergunta com um print de um outro tweet de João que dizia: “Preciso de terapia”. E o ator respondeu: “Para, Ma kkk conchinha de brother”.