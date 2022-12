Janja mudou cabelo para posse de Lula; saiba detalhes de novo visual

Cabeleireiro Ulisses Petri revelou à CARAS detalhes sobre a mudança de Janja Lula da Silva para posse

A futura primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva (56), está mais do que pronta para a posse do maridão, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (77). No início do mês ela mudou o visual e chamou atenção com o resultado final. O responsável pela repaginada foi o cabeleireiro Ulisses Petri.

Em entrevista exclusiva para a revista CARAS, o profissional contou alguns detalhes da transformação da socióloga, que não chegou ao salão com uma ideia formada e acabou o deixando trabalhar livremente.

Ele revelou que retocou a raiz, que já estava ao natural e com alguns poucos fios brancos. Além disso, Ulisses também corrigiu a tonalidade de algumas mechas , que já estavam em tom acinzentado, devido ao longo tempo de coloração dos fios.

"Eu fiz um diagnóstico baseado no conceito do visagismo, para o cabelo ficar personalizado, de acordo com a sua dona. Fiz um esfumadinho na raiz, para quando o cabelo crescer e não dar muito degrau, tratamento, corte e umas ondas na escova, para dar uma texturizada", disse o profissional.

Ainda durante o bate-papo, o profissional confessou que ficou muito grato de ter atendido a futura primeira dama em um momento tão especial. Apesar de estar com a agenda super lotada neste final do ano, ele fez questão de abrir uma exceção.

"Fiquei muito honrado de ter sido escolhido. Para mim foi uma conclusão, um auge na minha carreira . Fazer uma primeira dama é sempre uma honra, independente de partido político ou ideologia. Eu não faço distinção de quem senta na minha cadeira, atendo todo mundo com o mesmo cuidado e carinho", disse ele.

Sobre as tendências do próximo ano no universo da beleza, o cabeleireiro garantiu que o segredo é apostar na originalidade. "Sempre há tendências, mas eu bato muito nessa tecla da personalização e da individualidade visual de cada um. Você não tem que ter o cabelo de fulano, você tem que ter o seu cabelo. Então é o que você quer expressar com sua identidade visual", declarou.