Izabel Goulart deixa marquinha à mostra ao exibir fantasia ousada: ''Tem que tirar o chapéu''

Modelo Izabel Goulart rouba a cena ao surgir com fantasia sexy para Halloween com bumbum à mostra e coleciona elogios da web

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 12h59

A top model brasileira Izabel Goulart (38) deixou os seus mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais babando nesta terça-feira, 08!

Ainda em clima de Halloween, celebrado no último dia 31 de outubro, a famosa mostrou para os fãs uma fantasia ousada para comemorar a data.

Esbanjando sensualidade em look sexy, na imagem, Izabel aparece usando um conjunto todo preto de top e calcinha cavada de couro, com luvas, meia arrastão e máscara. Com um chicote na mão, a modelo fez poses para o vídeo, roubando a cena.

"Nunca é tarde para o Halloween. Quem sou eu? Me dê um nome", escreveu Izabel Goulart na legenda da publicação, ao som da música Tainted Love, de Marilyn Manson.

Nos comentários, os admiradores não pouparam elogios para a noiva de Kevin Trapp (31), com quem está desde 2015 e anunciou o noivado em julho de 2018. "Tiazinha? Amei", comparou uma. "Tem que tirar o chapéu pra essa mulher", exaltou outra. "O coração chega erra as batidas", babou uma terceira. "Que dia difícil pras invejosas", brincou mais uma.

Confira a fantasia ousada de Izabel Goulart para Halloween:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabel Goulart (@izabelgoulart)

Izabel Goulart eleva temperatura na web ao sensualizar de biquíni

A top model brasileira Izabel Goulart elevou a temperatura de seus seguidores ao compartilhar cliques esbanjando sensualidade nas redes sociais. Em viagem a Mykonos, na Grécia, usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma série de fotos de biquíni, colocando o corpo sarado para jogo e surpreendendo internautas com a beleza. Nos cliques publicados, Izabel surgiu em bóia no formato de um pirulito, e exibiu o carão tão conhecido da modelo. Para o dia, Izabel apostou em um biquíni preto com detalhes neon, uma das tendências de 2022.

