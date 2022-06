De biquíni, Izabel Goulart eleva a temperatura ao sensualizar em cliques na Grécia: "Poderosa"

Top model Izabel Goulart conquistou seus seguidores ao compartilhar cliques de biquíni em Mykonos, Grécia

A top model brasileira Izabel Goulart (37) elevou a temperatura de seus seguidores ao compartilhar cliques esbanjando sensualidade nas redes sociais.

Izabel, que está em Mykonos, na Grécia, usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma série de fotos de biquíni, colocando o corpo sarado para jogo e surpreendendo internautas com a beleza.

Nos cliques publicados, Izabel surgiu em bóia no formato de um pirulito, e exibiu o carão tão conhecido da modelo.

Para o dia em Mykonoz, Izabel apostou em um biquíni preto com detalhes neon, uma das tendências de 2022.

Ainda no mês de junho, a top model brasileira marcou presença na festa de Rafa Uccman (29) em São Paulo, e surpreendeu ao exibir um look 'diferentão' para a ocasião, Iza apostou na tendência do animal print e roubou a cena.

Izabel Goulart esbanja sensualidade em cliques de biquíni: