Iza exibe suas curvas impecáveis em dia na piscina

A cantora Iza arranca suspiros dos fãs ao ostentar seu corpão escultural em fotos durante dia de sol na piscina de uma casa

A cantora Iza elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 18, ao compartilhar um álbum de fotos de quando renovou o bronzeado em um lindo dia de sol. Nas imagens, a beldade apareceu só de biquíni ao curtir uma piscina e também o jardim de uma casa.

A estrela apareceu só de biquíni no estilo fio-dental e deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis. Além disso, ela surgiu sem maquiagem para revelar sua beleza natural.

“Aí tem até fotinho com bigode de protetor solar. Boa semana!”, brincou ela.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Deusa toda hora”, escreveu um seguidor. “A mulher mais gata do mundo”, afirmou outro. “Que belezura”, declarou mais um. “Cada dia mais linda”, declarou outro.

Atualmente, Iza namora com o jogador de futebol Yuri Lima. Há poucos dias, eles foram flagrados circulando juntos em um aeroporto no Rio de Janeiro antes de uma viagem.

Saiba o preço da sandália de Iza

A cantora Iza caprichou na escolha do seu look para marcar presença em um evento para os indicados ao Grammy Latino em Sevilla, na Espanha. Nas redes sociais, ela mostrou fotos do seu look poderoso e as sandálias caríssimas chamaram a atenção.

Para a recepção luxuosa, ela escolheu sandálias em tom de verde com salto transparente da grife Amina Muaddi. O calçado é vendido no Brasil pelo valor de R$ 10.319 em site especializado em peças grifadas.

Além disso, Iza usou um vestido verde brilhante, plissado e soltinho da grife Apartamento 03, que ainda não está à venda no site. Os vestidos da grife são vendidos por valores entre R$ 1.798 até cerca de R$ 4.998.