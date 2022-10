Isabella Santoni exibe corpo escultural ao posar com vestido verde: "Maravilhosa"

Isabella Santoni arrancou elogios de seus seguidores ao posar com um vestido verde elegante

Redação Publicado em 18/10/2022, às 08h38

Na última segunda-feira, 17, Isabella Santoni (27), arrancou elogios de seus internautas na web mais uma vez! A atriz surgiu belíssima com um vestido verde e compartilhou uma foto belíssima em sua rede social.

Na imagem publicada em seu perfil do Instagram, Isabella Santoni surgiu com um vestido verde tamanho midi, com uma fenda poderosa na perna. Completando a produção, a artista apostou em uma sandália aberta branca.

"Like a princess [Como uma princesa]", escreveu Isabella Santoni na legenda do post.

Não demorou para os seguidores de Isabella Santoni marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza da artista: "Sereia", escreveu um. "Maravilhosa", disse outro. "Como é linda", ressaltou o terceiro.

Veja o look usado por Isabella Santoni:

Surfe com o namorado

No último sábado, 1, Isabella Santoni aproveitou para curtir o dia em uma praia no Rio de Janeiro na companhia de seu namorado. A artista foi clicada pegando onda e impressionou ao exibir toda sua habilidade em cima da prancha, assim como Caio, surfista profissional. Na areia, o casal trocou beijos apaixonados e carinhos.

