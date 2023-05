Isabella Santoni deixa cantinho da virilha escapar em maiô cavadinho: "Linda!"

A atriz Isabella Santoni deixa cantinho da virilha à mostra e escandaliza com maiô cavadíssimo em dia de surf

Na tarde desta terça-feira, 02, a atriz e modelo Isabella Santoni (27) escandalizou ao compartilhar um clique pra lá de sensual em que aparece só de maiô cavadinho durante um momento de lazer em uma praia carioca, na companhia dos amigos.

Na série de fotos publicadas em sua conta no Instagram, a protagonista de Malhação (2012) fez uma retrospectiva de alguns momentos especiais vividos nas últimas semanas em sua rotina. Em um dos registros, a influenciadora elegeu uma roupa de banho fininha na cor preta que valorizou seu decotão farto para o dia de surf. Na parte de baixo, a peça acabou ficando pequena e deixou o cantinho da virilha escapar.

"Últimos dias do jeitinho que eu mais amo teve praia, teatro c reencontro de amigos, melhor treino do mundo, surf, skate e tempo pra ficar empanada na areia curtindo o solzinho rs. Boa semana meus amoresss", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs, claro, foram à loucura. "A mais linda!", disse uma admiradora. "Perfeição demais", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Uma sereia".

Vale relembrar que Isabella Santoni desabafou, recentemente, após ser diagnosticada com endometriose no útero e falou da importância da descoberta e do tratamento precoce.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ISABELLA SANTONI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

