Irmão de Marília Mendonça exibe o físico impecável em foto sem camisa

Irmão da cantora Marília Mendonça, João Gustavo elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar sua beleza na praia

Irmão da cantora Marília Mendonça, o jovem João Gustavo arrancou elogios dos fãs nesta terça-feira, 6. O rapaz viajou para o Caribe para curtir alguns dias de férias e exibiu sua beleza impecável aos 22 anos de idade.

João Gustavo apareceu sem camisa e apenas de bermuda ao curtir uma praia de águas cristalinas no destino paradisíaco. “Estou vivendo”, disse ele na legenda do post.

Vale lembrar que ele tentou seguir a carreira na música pouco antes da morte da irmã, mas desistiu pouco tempo depois da partida dela. Ele se afastou dos palcos para cuidar de sua saúde mental e leva uma vida longe dos holofotes.

Vídeo do irmão de Marília Mendonça

Irmão da cantora Marília Mendonça, o ex-cantor João Gustavo emocionou os fãs nas redes sociais. É que ele publicou um vídeo com uma homenagem à sertaneja que faleceu há dois anos.

No vídeo, ele aparece cantando uma música em homenagem à artista que partiu no auge da carreira. "Como é o cheiro daí? O seu eu não esqueci. Nessas horas dá vontade de ligar. Pra te ouvir, saber como você está", diz um dos trechos da música.

Após a publicação, fãs se emocionaram com a homenagem para a Rainha da Sofrência. "Que lindo, João! A sua irmã tem muito orgulho de você, viu?", disparou um. "Dá pra sentir a dor daqui. Você é muito especial", disse outro. "A saudade dói demais! Mais ela é anjo de Deus agora olhando por nós", disparou outro.

João Gustavo também era cantor sertanejo e mantinha uma dupla que fez grande sucesso em 2022. Foi então que ele decidiu encerrar sua carreira no gênero, decisão que pegou os fãs de surpresa na época.

“Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vive, para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo", afirmou ele ao anunciar sua decisão.