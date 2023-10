Helô Pinheiro esbanja beleza em cliques na praia: "Deusa"

Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, ganhou elogios ao exibir o corpo sarado em dia de praia

Nesta terça-feira, 17, Helô Pinheiro voltou à praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, para aproveitar o dia ensolarado. Após exibir sua beleza natural enquanto fazia várias poses no mar, ela chamou a atenção ao surgir usando um maiô, óculos escuros e um chapéu.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mãe da apresentadora Ticiane Pinheiro postou duas fotos em que aparece ostentando seu corpo sarado ao ser fotografada na areia, e ao fundo é possível ver o mar. Ao postar as imagens, ela deixou um recado. "A cada passo nas areias de Ipanema, flashes de saudades do passado", escreveu ela na legenda da publicação.

A beleza de Helô chamou a atenção dos seguidores, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "Sempre linda", disse uma seguidora. "A dona de Ipanema", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Deusa", comentou a mulher do jornalista Cesar Tralli.

Além de Ticiane, Helô também é mãe de Kiki, Fernando e Jô Pinheiro. Todos eles são fruto de seu casamento com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro.

Confira as fotos:

Aos 80 anos, Helô Pinheiro faz balanço de sua história

Escrita por Tom Jobim (1927-1994) e Vinicius de Moraes (1913-1980), a música Garota de Ipanema continua mais atual do que nunca para a musa inspiradora da canção brasileira que conquistou o mundo. Pedindo licença poética aos compositores, aos 80 anos, Helô Pinheiro continua a coisa mais linda, cheia de graça, uma menina que vem e que passa, mas cheia de maturidade e sabedoria. "Jovialidade não tem segredo, é ter a alma refrescada, ou seja, um olhar tipo Pollyanna para poder passar pelos obstáculos, além de querer bem ao próximo", afirma a diva, em entrevista exclusiva a CARAS, na capital paulista, que também fez um balanço de sua trajetória. Confira a conversa na íntegra!