Gretchen mostra fotos da filha e choca com tanta beleza: ''É belíssima''

Cantora Gretchen mostrou cliques da filha, Giullia Miranda, e impressionou com a beleza da garota

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 08h33

A filha de Gretchen (63), Giullia Miranda (19), deu um show de beleza na rede social da mãe nesta quinta-feira, 15. Aproveitando o clima de tbt, a Rainha do Rebolado resgatou um clique do passado e comparou com um atual.

Em um dos registros, a famosa apareceu cortando um bolo com a herdeira ainda pequena em seu aniversário de 4 anos. Na outra foto, uma atual, a jovem, de 19 anos, surgiu deslumbrante, toda maquiada e bem estilosa.

"Bom dia aaaa com esse # tbt da minha filha @giullia_miranda com 4 anos. E na segunda foto ela hoje. Olha que coisa mais linda genteeee", mostrou-se Gretchen orgulhosa.

Nos comentários da publicação, os internautas concordaram com a artista e encheram a menina de elogios. "Ela realmente é belíssima", disseram os fãs. "Que linda", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen encantou ao compartilhar uma foto rara com a sua filha caçula, Valentina Miranda, de 12 anos. A pedido dos fãs, ela mostrou como a garota está grande.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social nesta quinta-feira, 01, depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

Ainda nas últimas semanas, a famosa passou por cirurgias plásticas ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza. O casal fez lipo HD e outras intervenções para ficar com as curvas em dia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!