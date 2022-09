Gretchen exibe a barriga reta após fazer Lipo HD

Gretchen surpreende com resultado da lipo HD em sua barriga ao posar de top e shorts curtinho

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 10h46

A cantora Gretchen (63) está feliz da vida com o resultado do seu novo procedimento estético. Nas últimas semanas, ela fez uma Lipo HD na região do abdômen e já decidiu aparecer com a barriga à mostra nas redes sociais.

Neste sábado, 10, a estrela surgiu só de top branco e shorts jeans curtinho para exibir o resultado do procedimento em sua barriga, que está reta e chapada. “Vocês pediram para conferir minha Lipo HD com Renuvion e prótese de mama. Aí vai um spoiler até vocês verem de biquíni”, disse ela.

Gretchen e o marido fazem mais uma lipo

A cantora Gretchen e o marido, o saxofonista Esdras de Souza, passaram por novas cirurgias plásticas. No último dia 11, a artista compartilhou vídeos no quarto do hospital para falar que o marido foi o primeiro a passar pelo procedimento de retoque.

Após os procedimentos, a famosa e o esposo gravaram um vídeo dançando usando cinta e receberam críticas. Sem papas na língua, a Rainha do Rebolado rebateu os comentários."Quem não quiser ver a gente inchado, de cinta, usando todo duro, é só não ver o vídeo, como a gente tá operado e não tem o que fazer, tem que ficar no quatro de repouso, ai a gente bloqueia todo mundo que fala me**da", falou.

