Grazi Massafera escandaliza ao marcar intimidade em shorts justinho

Em dia de treino, atriz Grazi Massafera leva web à loucura ao marcar intimidade em shorts justinho; confira!

Na tarde desta terça-feira, 06, a atriz Grazi Massafera elevou a temperatura da web ao compartilhar um clique ousadíssimo nas redes sociais. É que a loira dispensou a calcinha ao eleger um look para o dia de treino que deixou toda a sua intimidade à mostra.

Em frente ao espelho do hall de entrada de sua mansão no Rio de Janeiro, a artista fez questão de mostrar que a rotina de exercícios está fazendo efeito. Isso porque além de deixar o abdômen sequinho em evidência, a musa ainda destacou os pernões de dar inveja em um conjunto de academia na cor marrom, composto de top curtinho e shorts justinho.

Dona de uma beleza única, Grazi ainda fez carão e esbanjou toda a sua sensualidade no registro. "Teve!", escreveu ela ao publicar a foto nos Stories de sua conta oficial no Instagram, que imediatamente recebeu uma enxurrada de reações dos seguidores apaixonados.

Na última semana, Grazi Massafera resolveu abrir o jogo durante entrevista a QUEM, e deu mais detalhes de qual tipo de relacionamento que tem com o ex-marido, Cauã Reymond, que é pai de sua filha, Sofia, de 11 anos.

VEJA O STORY DE GRAZI MASSAFERA:

Foto: Reprodução/Instagram

Discreta, Grazi Massafera sai para jantar na companhia da mãe: "Meu date!"

Discreta quando o assunto é vida pessoal, a atriz Grazi Massafera dividiu com os seguidores um registro raríssimo ao lado da mãe, a costureira Cleuza Soares, durante jantar em família em um restaurante de luxo no Rio de Janeiro.

Em sua conta no Instagram, a artista fez uma gravação durante o momento especial com a matriarca, e na legenda, ela brincou ao levar um tapinha em sua mão. "Fui fazer carinho, ganhei um HI5. Meu date", declarou ela, exibindo o momento com a família. Encantados com a beleza e jovialidade da mãe da artista, os seguidores se derreteram com os registros e deixaram uma enxurrada de reações e elogios nos Stories de Grazi.