Gracyanne Barbosa dispensa parte do biquíni ao fazer poses na praia: "Maravilhosa"

Gracyanne Barbosa (38) elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 13, ao compartilhar algumas fotos de um ensaio fotográfico fazendo topless na praia.

Em seu perfil no Instagram, a musa fitness aparece usando um biquíni fininho branco, e dispensa a parte de cima do conjunto. Na primeira imagem, a mulher do cantor Belo (48) está com uma toalha no cabelo, óculos escuros e cobre os seios com as mãos.

Já no segundo registro, Gracyanne surge com o cabelo solto e fazendo pose de lado, deixando seu bumbum em evidência. Além disso, ela esconde os seios com os braços e mostra a marquinha do biquíni.

Na legenda da publicação, a influencer deixou uma reflexão. "Ser quem queremos ser e chegar ao lugar que precisamos, é algo que leva tempo. Mas pouco a pouco, com vontade e esforço, nos tornamos aquilo que tanto almejamos. É uma construção contínua e sem interrupção", escreveu ela.

As imagens deixou os internautas eufóricos, e eles não pouparam elogios. "Musa perfeita", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", escreveu outra. "Uma deusa", comentou mais uma. "Que espetáculo de mulher", falou uma fã.

Aumentar a família?

Recentemente, Gracyanne abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram foi questionada sobre os planos para aumentar a família. "Quando vem um bebê aí?", perguntou uma seguidora. "Quando for o momento certo. Momento esse que só cabe a Deus saber... Antes eu fazia planos, colocava data, tempo, mas depois entendi que tudo acontece no momento certo. E quando Deus achar que é o momento para receber essa benção, será aceito com todo amor do mundo e claro, que vou compartilhar tudo com vocês", afirmou.

