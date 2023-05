Gkay causa comoção nas redes sociais ao usar sandália inusitada

LOOK POLÊMICO!

A influenciadora Gkay compartilhou em suas redes sociais algumas fotos usando um vestido longo e surpreendeu com sandália inusitada

Nesta quarta-feira, 10, Gkay surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de seu look.

A influenciadora surgiu elegante nas fotos com um vestido peto longo que deixava em evidência seu corpo escultural.

Porém, o que chamou atenção das redes sociais foi a sandália que Gkay usava. O calçado tinha aros de prateados que simulavam metal e ficavam na frente e atrás dos pés da influenciadora.

Nos comentários, a cantora sertaneja e ex-BBB Gabi Martins elogiou o look da comediante e escreveu: “Linda”.

Mas, o look de Gkay dividiu os seguidores, principalmente por conta da sandália inusitada. “Que sandália é essa? Perfeita”, comentou um fã. E outra seguidora escreveu: “Eu custo a acreditar que rico acha essas sandálias bonitas”.

“Essa tá muito você. Diferente e estilosa”, elogiou uma seguidora nos comentários. E outra fã questionou: “Eu achei bonita, diferente... Mas consegue andar com essa sandália?”.

