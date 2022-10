Gizelly Bicalho exibe corpaço ao usar apenas biquíni cavado

Ex-BBB Gizelly Bicalho arrasa ao colocar o corpo sarado para jogo em novas fotos de biquíni mínimo

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 12h14

A ex-BBB Gizelly Bicalho agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar novas fotos com look mínimo. Ela aproveitou um dia ensolarado para renovar o bronzeado e posou só de biquíni preto cavado enquanto posava na frente um espelho.

Nas imagens, a musa deixou o corpo sarado à mostra, com direito a pernas torneadas e barriga reta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho)

Gizelly Bicalho fala do seu emagrecimento

Gizelly Bicalho revelou que perdeu 15 quilos recentemente."Foram 15 kg de gordura que eliminei e ganhei de massa magra. Eu estava com 30% de gordura, hoje eu tenho 15%", disse ela ao site Contigo!, e completou: "Quando eu falo que vou fazer alguma coisa, ninguém me segura [...] Se eu falo que não vou comer, ninguém vai me fazer comer".

Então, Gizelly contou que a boa alimentação se tornou uma rotina em sua vida. “É um hábito. Mas o dia que não dá, tudo bem também", disse ela. Por fim, ela contou que não gosta de restringir demais a sua dieta. "Se você restringe muito, não consegue fazer disso um hábito. Pode fazer uma temporada, mas um hábito para vida você não consegue”, finalizou.