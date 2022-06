Giovanna Ewbank exibe beleza ao surgir com 'look fazenda': ''Sextou''

Atriz Giovanna Ewbank fez fotos em seu rancho e esbanjou beleza ao surgir com look estiloso para o local

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 10h07

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) deu um show de beleza e estilo em novas fotos em sua rede social.

Nesta sexta-feira, 3, a atriz publicou alguns cliques feitos em seu rancho, na Paraíba do Sul, e encantou ao surgir com um look cheio de estilo e combinando com o local.

De camisa xadrez, jeans e chapéu na cabeça, Giovanna Ewbank surgiu deslumbrante. "Carinha de…SEXTOU", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram a esposa de Bruno Gagliasso (40). "Linda", elogiaram vários. "Sempre diva", falaram outros.

Além de arrancar elogios com sua beleza, Giovanna Ewbank também encanta os internautas com cliques dos filhos. Recentemente, ela explodiu o fofurômetro com registros do caçula Zyan (1) aprontando em um shopping.

Giovanna Ewbank esbanja beleza e estilo em novas fotos em seu rancho; veja: