Giovanna Antonelli exibe o bronzeado perfeito ao usar biquíni neon

De biquíni estiloso, Giovanna Antonelli exibe sua beleza natural e o corpo magérrimo em fotos ao ar livre

A atriz Giovanna Antonelli (46) relembrou as fotos de um momento de folga ao ar livre nesta quinta-feira, 5. Em clima de recordação nas redes sociais nesta quinta-feira, 5, ela ostentou o seu corpo sarado e magérrimo ao posar apenas de biquíni amarelo neon.

Nas imagens, a morena apareceu com o bronzeado impecável e sem maquiagem enquanto se divertia em um lindo dia de sol. “Um TBT, porque a folga mesmo acabou”, disse ela.

Nos comentários, Antonelli foi muito elogiada pelos fãs. “Gata demais”, disse um seguidor. “Uma deusa”, afirmou outro. “Belíssima”, declarou mais um.

Atualmente, Giovanna Antonelli está no ar como a delegada Helô na novela Travessia, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Giovanna Antonelli esclarece os rumores de aposentadoria

A atriz Giovanna Antonelli contou que quer dar uma pausa nas novelas, mas não vai se aposentar ainda. "Não existe aposentadoria. É só uma uma pausa. Não pretendo parar de fazer novelas. Eu só quero respirar um pouco, porque emendei alguns trabalhos na TV, levei quase dois anos fazendo minha última novela ("Quanto Mais Vida, Melhor") por causa da pandemia", disse ela ao site Gshow.

A estrela revelou que quer focar em outras áreas de sua vida. "Quero focar em outras áreas da minha vida. Preciso desse tempo. Quando você faz uma novela você dedica muito do seu tempo: seis vezes na semana. Preciso sentir saudade do set, de voltar pra essa rotina. Pretendo ficar uns três anos longe, mas eu volto. Eu amo fazer novela. Após fazer uma novela na pandemia e emendar nessa, nada mais natural do que uma pausa. Ainda mais eu que não trabalho só com atriz. Tenho empresa e toco outros negócios. Esse tempo é necessário para todo artista, para se reinventar e começar de novo", afirmou.