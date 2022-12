Giovanna Antonelli deixa pernões à mostra com look verde brilhante: ''Que mulher!''

Atriz Giovanna Antonelli surge deslumbrante ao postar fotos com vestido poderoso curtinho e fendado e arranca elogios dos fãs

A atriz Giovanna Antonelli (46) roubou a cena nas redes sociais na noite de quinta-feira, 08, ao exibir uma produção impecável!

Esbanjando sensualidade e exibindo sua beleza, a artista, que dá vida a delegada Helô na novela das nove, Travessia, surgiu poderosa na web com um vestido verde brilhante.

Apostando no carão, ela posou deslumbrante ostentando o corpaço no visual fendado e com decote, que deixou em evidência suas pernas torneadas na peça curta e justinha com mangas longas.

"Se hoje fosse Natal já tava pronta", escreveu Giovanna Antonelli ao legendar a publicação.

Os fãs não pouparam elogios nos comentários. "Lindaaaa", babou Claudia Ohana. "Simplesmente linda", disse Carol Nakamura. "Diva lindaaaaa", "Tá um arraso", "Se você não fosse a mais gostosa do mundo, quem você seria?", "Que mulher, meus amigos!!!", "Meu Deus, que deusa", "Maravilhosa e plena", "Que gata", disseram.

Confira o look de Giovanna Antonelli:

De calcinha e sem sutiã, Giovanna Antonelli escandaliza ao abrir jaqueta

Giovanna Antonelli chamou a atenção na web recentemente ao compartilhar fotos ousadas em sua rede social para falar sobre ser livre.

Simbolizando sua liberdade, a artista global apareceu vestindo apenas calcinha e uma jaqueta meio aberta. Sem sutiã, a famosa quase mostrou demais e tampou o bico do seio com um emoji de coração. "Free", escreveu Giovanna Antonelli em inglês a palavra "livre". Sem maquiagem e de cabelos presos, ela deu um show de beleza com um toque de sensualidade nos cliques diferentes.

