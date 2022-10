Gaby Amarantos exibe corpaço ao usar maiô com recortes estratégicos

Gaby Amarantos ostenta sua beleza natural ao posar com maiô ousado em dia ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 09h31

A cantora Gaby Amarantos (44) elevou a temperatura das redes sociais ao aparecer só de maiô em novas fotos. De férias no Suriname, a estrela apareceu com um modelito com recortes estratégicos e ousado enquanto tomava um banho de rio.

A beldade deixou à mostra suas curvas impecáveis e a beleza natural ao caprichar na pose na hora das fotos. “Dump férias Suriname. Que lugar! Um mix de tantas culturas tão diferentes e tão perto do Brasil”, disse ela na legenda.

Gaby Amarantos faz rara aparição com o marido em evento

Há poucas semanas, a cantora Gaby Amarantos curtiu um passeio a dois com o marido, o diretor inglês Gareth Jones. Os dois foram prestigiar uma exposição em um museu no Rio de Janeiro e esbanjaram romantismo.

Gaby e Gareth estão casados desde 2014. Há poucos meses, ela celebrou o aniversário de relacionamento deles com uma declaração de amor nas redes sociais. "Parece que foi ontem, e foi. OITO anos juntos, vou chamar de bodas de Jambú pois eu lembro que quando você chegou TREMEU a minha vida de amor. Hoje somos essa família linda e ainda vamos viver muitas aventuras meu amor. Né que onça e boto deu match!", disse ela, na época.

Foto: Vitor Pereira / AgNews