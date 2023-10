Gabi Martins escandaliza com as pernas à mostra em vestido rosa: “Princesa”

A cantora e ex-BBB Gabi Martins colocou as pernas para jogo ao posar com um vestido rosa luxuoso e elegante

Nesta quinta-feira, 19, Gabi Martins deixou seus seguidores babando com compartilhar uma foto do look que escolheu para comparecer a uma festa. O evento em São Paulo era a “Pink Party” [Festa Rosa, em inglês], e a cantora e ex-BBB não desapontou com o visual.

Em seu Instagram, a cantora sertaneja surgiu com um luxuoso vestido rosa curto e com uma fenda lateral que deixava suas pernas à mostra. Além das pernas à mostra, o look era bem decotado. Gabi ainda completou o visual com um sapato de salto alto aberto brilhante, uma bolsa em formato de coração, também cheia de brilhantes, e uma joia em seu pescoço.

“Bem princesa para o Pink Party”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da publicação. Nos comentários, a amiga e colega de confinamento de Gabi no BBB, a cantora Flay escreveu: “Vai Gabriela”. Flay marcou presença no evento e ainda fez uma performance. O influenciador e ex-participante do BBB 20, Pyong Lee também estava presente.

Os seguidores de Gabi adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Arrasou”, declarou uma fã. Outra seguidora comentou: “A beleza da Gabi é surreal”. Uma admiradora ainda exaltou: “Entregou look e beleza”.

“Entregou tudo, maravilhosa, elegante, uma Deusa”, disse uma seguidora. E outra fã ainda comentou: “Princesa do sertanejo, sempre arrasando”. “Coisa mais linda”, elogiou um perfil de fãs dedicado à Gabi Martins.

Ainda nessa semana, Gabi recebeu mais elogios dos fãs ao posar para uma série de fotos aproveitando um dia na praia. A artista surgiu em Fernando de Noronha para um belo ensaio fotográfico. Usando apenas roupa de banho, a ex-BBB recitou um poema na legenda do post.

Ainda nesse mês, Gabi foi surpreendida com uma intimação da justiça. O processo veio de uma mulher que alegou ter um caso com o cantor Zé Felipe e ter sido ameaçada de morte por Virginia Fonseca, influenciadora e esposa do cantor. O caso de Zé e Virginia foi arquivado por conta de falta de provas.

A mesma mulher processou Gabi. A cantora afirma que todas as acusações também são infundadas e que a mulher estaria fazendo isso por ciúmes. "Preciso falar com vocês sobre um assunto um pouco chato. Mal cheguei de viagem e minha mãe me entregou uma intimação da Justiça. Tinha um oficial batendo aqui na porta, às 7h da manhã. A mesma pessoa que está falando coisas infundadas do Zé e da Virginia está me processando alegando coisas também infundadas", disse a cantora.