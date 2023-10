Fotos de antes e depois de Maraisa geram comentários na web

Maraisa aparece bem diferente em fotos de antes e depois que deram o que falar na internet

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, virou assunto nas redes sociais no início desta semana por causa de uma montagem de fotos feita por fã. Nas imagens, ela apareceu em fotos de antes e depois de passar por procedimentos estéticos.

Em uma das fotos, a estrela apareceu no início da carreira de sucesso na música sertaneja e sem maquiagem. Em outra imagem, ela surgiu em uma foto atual com look poderoso e maquiagem caprichada.

Nos comentários, os internautas brincaram sobre a mudança na aparência dela. "Mudou muito. Maravilhosa”, disse um fã. “Sou feia ou apenas pobre? Nunca saberei”, disse um internauta. “Rica vírus”, declarou outro. “Linda de todo jeito. Que mudança”, afirmou outro.

Vale lembrar que, ao longo dos últimos anos, Maraisa perdeu peso, fez lipoescultura no corpo, fez rinoplastia e colocou silicone nos seios. Além disso, ela segue uma rotina de exercícios diários.

Antes e depois de Maraisa - Foto: Reprodução / Twitter

View this post on Instagram A post shared by Maraisa (@maraisa)

Os looks luxuosos de Maiara e Maraisa para show

As cantoras Maiara e Maraisa capricharam na escolha do figurino para o show no Rodeio de Jaguariúna neste final de semana. As duas apareceram vestidas como Rainhas do Rodeio e os looks chamaram a atenção.

Elas apostaram em figurinos que foram bordados à mão com aplicações de pérolas, pedras, muito couro e franjas. No final, cada look pesava cerca de 8 kg. Maiara apostou em um look branco e Maraisa surgiu com o figurino em tom de rosa.

Os looks foram criados pela fashion stylist Roze Motta em parceria com o estilista Marcelo Orlale. “Quando a Maraisa me contou que seu sonho de infância era ser rainha do rodeio, senti que tínhamos uma oportunidade única de tornar isso realidade. Os chapéus, brilhos, recortes e franjas foram meticulosamente escolhidos não apenas complementaram seus visuais, mas também deram às artistas um toque de autenticidade e glamour que as destacou como verdadeiras rainhas do rodeio”, afirmou ela.