Flay escandaliza ao exibir corpão definido durante banho de mangueira: "Tão perfeita"

A cantora e ex-BBB Flay chamou a atenção dos seguidores ao exibir o corpaço nas redes sociais

A cantora e ex-BBB Flaychamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 16, ao mostrar como aproveitou o seu dia. Solteira desde o fim de seu noivado com Pedro Maia, ela ostentou seu corpaço ao passar o dia com algumas amigas.

Nos registros postados no feed do Instagram, a artista deixou os fãs impressionados ao exibir seu corpo definido e suas curvas esculturais usando um biquíni de crochê, enquanto tomava um banho de mangueira. "Sabadim feliz", escreveu ela, que em um dos cliques surge agarradinha com o filho, Bernardo.

Os internautas rapidamente encheram a postagem de elogios. "Gata demais", disse uma seguidora. "Tão perfeita", escreveu outra. "Corpo perfeito", falou uma fã. "Não há palavras no dicionário que façam jus a tanta beleza. Meu Deus do céu!", afirmou um admirador.

Recentemente, a ex-participante do BBB 20 levou os fãs das redes sociais à loucura ao postar algumas fotos fazendo várias poses na piscina. Ela exibiu a boa forma ao surgir usando um biquíni prata e óculos escuros.

Confira a publicação:

Desabafo sobre o fim do relacionamento

Alguns dias após anunciar o fim de seu noivado com o modelo Pedro Maia, com quem estava há quase três anos, Flay confessou que está sendo difícil para ela lidar com o término do relacionamento. "É muito difícil terminar. É muito difícil para quem acompanha e sabia que já estava na expectativa de um casamento porque já fazia três anos essa relação. Inclusive esse mês a gente faria três anos", desabafou ela em entrevista ao Gshow.

"Eu nem quero falar tanto sobre os motivos [do término]. É incompatibilidade de pensamentos. Quando estou sozinha em casa, choro em posição fetal", revelou. "Todo mundo termina a relação e no outro dia parece feliz e parece que está tudo bem. Eu não consigo. Tirar uma pessoa da minha vida é muito, muito difícil para mim."