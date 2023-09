Flay desabafa sobre fim do noivado: "Choro em posição fetal"

A cantora e ex-BBB Flay falou sobre o fim de seu noivado com Pedro Maia, com quem estava há quase três anos

Alguns dias após anunciar o fim de seu noivado com o modelo Pedro Maia, com quem estava há quase três anos, a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20Flay confessou que está sendo difícil para ela lidar com o término do relacionamento.

Após receber diversas mensagens de carinho e apoio dos fãs, a artista revelou em entrevista ao Gshow que está passando por um momento difícil, já que tinha expectativa de se casar com o agora ex-noivo. "É muito difícil terminar. É muito difícil para quem acompanha e sabia que já estava na expectativa de um casamento porque já fazia três anos essa relação. Inclusive esse mês a gente faria três anos", desabafou.

Flay não revelou o motivo do término do relacionamento, mas surpreendeu ao contar como lida com a situação. "Eu nem quero falar tanto sobre os motivos [do término]. É incompatibilidade de pensamentos. Quando estou sozinha em casa, choro em posição fetal ", revelou. "Todo mundo termina a relação e no outro dia parece feliz e parece que está tudo bem. Eu não consigo. Tirar uma pessoa da minha vida é muito, muito difícil para mim."

A ex-BBB ainda contou que seu filho, Bernardo, considera Pedro como um pai. "Fica mais difícil porque o Bernardo considera o Pedro como pai. Desde que o Benzinho tem dois anos, que começou a entender as coisas, que ele tem o Pedro como pai. Então é isso, quem terminou fomos nós dois, ele e o Ben não terminaram Ele continua sendo pai e filho de coração. Nada como o tempo. O tempo cura tudo", completou.

Cliques na piscina

Na última quarta-feira, 6, a ex-BBB Flay elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar como curtiu o seu dia em São Paulo. A cantora, que participou do BBB 20, dividiu com os seguidores alguns cliques ostentando suas curvas impecáveis. Nas fotos postadas no feed do Instagram, ela aparece fazendo várias poses na piscina, e exibe seu corpo sarado e definido ao surgir usando um biquíni prata. Veja os cliques!