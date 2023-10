Flávia Alessandra passa por transformação no visual para novo trabalho

A atriz Flávia Alessandra dividiu o resultado da transformação que passou em seu visual

Flávia Alessandra passou por uma nova transformação em seu visual! A atriz, que recentemente anunciou que encerrou seu contrato com a Globo após 34 anos na emissora, decidiu mudar os fios para sua nova fase na carreira.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mulher do apresentador Otaviano Costa postou um vídeo mostrando o resultado da transformação que realizou. Ela decidiu alongar as madeixas com um mega hair, e também clareou o cabelo. A loira e o amado, aliás, vão apresentar juntos um programa.

"Mais uma transformação! Agora vem um novo momento, uma nova Flavia: Flavia apresentadora e ao lado de my love, Otaviano. E claro, essa mudança tinha que acontecer no meu salão, pelas mãos de Marconis Soares na cor e Ronaldo Alves com esse mega maravilhoso! E claro, essa make ficou por conta da Bela Felix. Amo!", escreveu ela ao mostrar a transformação.

No começo do mês, Flávia falou sobre sua saída da Globo e o novo projeto. "Chegou ao fim o meu contrato com a TV Globo, por mútuo acordo, depois de 34 anos lindamente bem vividos, com personagens eternizados. Sou muito grata e de portas abertas para ambos os lados em um futuro, quem sabe. Mas agora eu venho uma notícia que eu acabei de assinar o meu contrato para apresentar um programa na Amazon com o Otaviano, o Temptation Island. É um novo ciclo se abrindo e que eu estava querendo dividir com vocês. A gente já começa a filmar nesse mês [...]", contou a artista.

Festa de aniversário da filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa

A atriz Flávia Alessandra fez mais uma festa para comemorar os 13 anos de sua filha com Otaviano Costa, a jovem Olívia Costa. Após uma reunião simples com a família, a famosa promoveu um grande evento para herdeira e seus amiguinhos.

Com o tema neon, a menina celebrou seu aniversário com os colegas em grande estilo. Além de uma decoração impecável com as cores vibrantes e fluorescentes, a garota ainda se divertiu com uma baladinha particular. "Oli fez 13", escreveu a atriz ao mostrar os detalhes. Confira a publicação!