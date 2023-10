Filha de Leonardo ostenta corpaço ao renovar o bronzeado

Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa ostenta a barriga sarada em fotos com look mínimo

Filha do cantor Leonardo, a influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa agitou as redes sociais nesta semana ao revelar novas fotos só de biquíni. Desta vez, ela apareceu com o look mínimo ao renovar o bronzeado durante um banho de cachoeira ao ar livre.

Nas fotos, a musa deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga sarada. Tanto que ela foi elogiada pelos fãs nos comentários do post.

“Eita como é bonita”, disse um seguidor. “Linda demais”, afirmou outro. “Corpo perfeito. Muito gata”, escreveu mais um. “Maravilhosa”, declarou outro.

Jéssica Beatriz mostra mudança em seu corpo

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor sertanejo Leonardo, surpreendeu seus seguidores ao mostrar imagens de antes e depois do seu corpo. Recentemente, ela contou que passou por um processo de mudança de hábitos por 25 dias e teve uma grande diferença em sua silhueta. A estrela mostrou as comparações de fotos e impressionou com a mudança em sua rotina e suas curvas com o passar dos dias. Ela disse que renovou os hábitos alimentares e de exercícios físicos.

"Segundou, então vamos de #antesedepois para inspirar vocês. Sim, essa mudança foi em 25 dias (inclusive tirei print das datas e tirei as fotos em uma parede quadriculada para vocês verem que NÃO tem nada de photoshop). Espero de verdade que de alguma forma eu possa inspirar vocês. Até porque eu já passei por uma situação de estar sem força ou esperança para mudar meus hábitos, sejam eles alimentares ou de começar a fazer exercícios físicos", disse ela.

E completou: "E hoje eu sou a minha própria inspiração de mudança! Quando eu vejo que não estou me sentindo bem com o meu corpo eu vou lá e vejo o quanto eu fui capaz e consegui virar essa chave há 1 ano, o que me faz ter CERTEZA de que se eu consegui antes eu sei que consigo hoje. E assim como eu, você também consegue".