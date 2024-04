Fabiana Justus se diverte ao improvisar salão de beleza em hospital

Fabiana Justus realizou um divertido 'dia de princesa' com sua amiga após improvisar um salão de beleza no quarto do hospital

Na última quarta-feira, 10, Fabiana Justus compartilhou um momento divertido que teve com sua amiga. Por meio dos stories no Instagram, a empresária mostrou como ela e sua amiga, Simone Maciel, conseguiram transformar o quarto de hospital em um salão de beleza, realizando um grande ‘dia de princesa’.

Ainda internada, após o sucesso de seu transplante de medula óssea, Fabiana foi surpreendida por Simone que chegou no quarto com ceras adesivas coladas no buço. "Rolou isso hoje. Ela pediu pra eu fazer o bigode e a sobrancelha dela. A gente se diverte", disse a influenciadora na legenda do vídeo.

O que elas não esperavam é que teriam dificuldade em retirar as fitas adesivas. "Mas você falou que você sabia fazer", brincou Simone Maciel, antes da amiga puxar as ceras.

"Oh gente, agora ela vai aparar o pelo da minha sobrancelha", avisou a amiga de Fabiana Justus. "Caprichei", legendou ela ao mostrar o resultado do trabalho.

Por fim, a filha de Roberto Justus mostrou que fez as unhas, mas não pode tirar as cutículas por conta do tratamento.

Fabiana Justus comemora nova conquista em seu tratamento

A influenciadora Fabiana Justus teve uma nova conquista em seu tratamento contra o câncer após receber o transplante de medula. Depois de comemorar a "pega" da medula, a herdeira de Roberto Justus agora terá uma festa com os médicos e enfermeiras no hospital por mais um ótimo resultado.

A empresária então explicou que os profissionais esperam três dias para terem certeza de que houve a aceitação a medula. Por ter tido o resultado esperado, Fabiana Justus terá uma celebração com bolo e parabéns para marcar essa data de renascimento.

"Então a cada dia eu sinto uma melhor, até passai uma makezinha, porque hoje é dia de comemorar, eles sempre fazem assim: esperam a pega e esperam 3 dias pra confirmar essa pega que daí eles fazem uma festinha pro paciente", contou ela.

Ao falar a novidade, Fabiana Justus ficou emocionada e encheu os olhos de lágrimas. "Tô muito animada, emocionada, empolgada que chegou meu dia de fazer isso, porque eu lembro do dia, eu ouvindo das pessoas e imaginando quando fosse minha vez sabe", falou com a voz embargada ao ter seu momento de vitória.

"Esse dia chegou e eu não sei explicar o que tô sentindo nesse exato momento, até vesti uma roupa diferente do que visto normalmente aqui, tô muito emocionada, muito grata, hoje é dia de comemoração intensa", celebrou muito feliz ao poder ter uma festinha no hospital.