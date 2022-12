Ex-Paquita Andréa Veiga exibe boa forma em dia na praia

Aos 53 anos, Andréa Veiga é fotografada só de biquíni ao se refrescar no mar de uma praia no Rio de Janeiro

A ex-Paquita Andréa Veiga aproveitou um dia ensolarado nesta quinta-feira, 8, para renovar o bronzeado ao ar livre. Ela foi fotografada enquanto se refrescava no mar de uma praia no Rio de Janeiro.

A estrela ostentou a sua boa forma impecável ao aparecer só de biquíni estampado.

Recentemente, Andréa Veiga contou que tem o costume de ir à praia bem cedo. “Já estou aqui no meu infinito particular. Eu acordo muito cedo, muito. Agora no verão estou acordando 5h30. Às 7h, 7h15, já estou na praia dando um mergulho pra recomeçar a vida, começar o dia. Não tem coisa melhor. Só quem acorda cedo e pega esse mar de Caribe é que sabe”, disse ela nas redes sociais.

Fotos: JC Pereira / AgNews