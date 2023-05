Ex-BBB Paula Freitas faz procedimento estético após críticas sobre sua aparência: “Cruéis”

A participante do BBB 23 Paula Freitas realizou um procedimento estético após receber diversas críticas sobre sua aparência nas redes sociais

Nesta terça-feira, 9, Paula Freitas compartilhou em seu Instagram com seus seguidores que realizou um procedimento estético.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ex-BBB surgiu com as marcações da cirurgia às cinco e meio da manhã. “Desde os 16 anos que eu tenho o sonho de fazer isso. Às vezes eu ficava me questionando, se foi muita coisa que eu ouvi na vida. Eu espero que saia da forma que estou imaginando, porque eu idealizo isso desde muito nova”.

No carro a caminho do hospital, a participante do BBB 23 também apontou comentários maldosos sobre sua aparência como causa para sua vontade de realizar o procedimento: “Acaba que sua vida, seu corpo, foram expostos. Com o Big Brother, com comentários e tudo, aí ficou aflorada a vontade de mudar. Porque as pessoas falam muita coisa mesmo, sabe?”.

Na legenda do vídeo que mostrava um pouco da cirurgia, Paula escreveu: “Eu não consegui fazer uma legenda para vocês. Eu só sei que já sofri demais com comentários cruéis, que ninguém deveria ter que ler ou ouvir. A nova Paula vem aí”.

Novo visual!

Quem também mudou o visual recentemente foi a atriz Maitê Proença. A artista surgiu com o cabelo mudado.

Maitê decidiu abandonar as mechas loiras e apareceu morena em um vídeo publicado em suas redes sociais.