Ex-BBB Jessilane renova o visual e surge com cabelão

Ex-BBB Jessilane arrasa ao mostrar que mudou o estilo do seu cabelo

A ex-BBB Jessilane Alves (27) está com novo visual! Nesta sexta-feira, 2, ela surpreendeu os fãs ao aparecer com o cabelo comprido.

A musa contou que colocou o cabelo para participar de um evento no final de semana e já está desfilando com os fios renovados. Ela deixou de lado o cabelo curto e cacheado para aderir ao megahair com fios compridos e ondulados.

Inclusive, ela caprichou no penteado para curtir o jogo do Brasil contra Camarões na Copa do Mundo do Catar, já que a partida acontecerá na tarde desta sexta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessi Alves (@jessilane)

Jessilane Alves revela que engordou após o Big Brother Brasil

A ex-BBB e professora Jessilane Alves surpreendeu os fãs ao contar que engordou após participar do reality show Big Brother Brasil, da Globo.“Ganhei uns dez quilos, brincando. E por tudo o que aconteceu, o pós-BBB foi muito complicado, entender tudo o que estava acontecendo, no começo teve muito hate, não sabia lidar com eles, ficava muito ansiosa, tinha muitas crises”, disse ela nas redes sociais.

E completou: “E aí acabei descontando na comida. Com essa nova rotina eu não conseguia manter uma disciplina, acabei engordando bastante. Mas agora estou focadíssima e eu não paro até quando eu perder. Eu senti muito, principalmente pelas minhas roupas”.