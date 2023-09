Ex-BBB Domitila faz sua primeira cirurgia plástica e choca com o resultado

Ex-BBB Domitila Barros exibe antes e depois de sua barriga ao passar por cirurgia plástica

A ex-BBB Domitila Barros fez uma mudança em seu corpo com a cirurgia plástica. Nesta semana, ela contou que se submeteu a um procedimento de lipoaspiração LAD em uma clínica a e exibiu o resultado pós-cirúrgico.

Em um vídeo nas redes sociais, ela contou que vai completar 40 anos de vida no ano que vem e decidiu fazer a sua primeira cirurgia plástica. Ela retirou a gordura de sua barriga e definiu o abdômen. Além disso, ela também renovou as curvas do quadril e da cintura.

Nas imagens do vídeo, os médicos compararam o antes e depois dos procedimentos que ela fez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domitila Barros (@domitila_barros)

Ex-BBB Domitila está noiva

A ex-BBB Domitila Barros vai casar! Após sete anos de relacionamento, ela e o alemão Moritz Carlo ficaram noivos durante uma viagem para Pernambuco, que é a terra natal dela. Ele fez o pedido de forma romântica e intimista durante um passeio do casal em uma praia.

“É a praia em que meus pais vão caminhar todo final de semana e onde aprendi a andar. Não teve bolo, não teve festa, nada disso, foi apenas ele e eu caminhando”, disse ela ao site Gshow, e ainda deu mais detalhes sobre a hora do pedido.

“Foi perfeito! Ele falou: 'Acho que é o moemnto e o lugar ideial para dizer que eu quero passar a vida com você, que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e que nunca tive dúvida de que a gente iria ficar a vida toda juntos'”, afirmou.

Além disso, Domitila relembrou como se apaixonou por Moritz. “A gente se encontrou para falar de trabalho, mas eu já sabia que era amor à primeira vista. Então, falei que não iria trabalhar com ele, porque eu não misturo trabalho com diversão. Aí ele: 'Como assim?'. Eu falei: 'Porque tenho certeza de que você é o homem da minha vida. Sou bruxa, eu sei! E o que estou procurando é exatamente você! Eu lhe amo'. Aí ele achou que eu era doida”, afirmou. No final de semana seguinte, os dois saíram juntos e o romance engatou.