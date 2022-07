Ex-BBB Bil Araújo arranca elogios ao surgir sem camisa na piscina

Nas redes sociais, o ex-BBB Bil Araújo chamou a atenção dos fãs ao postar fotos sem camisa à beira da piscina

Bil Araújo(30) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 22, ao compartilhar algumas fotos aproveitando o dia ensolarado na piscina. Nas imagens, o ex-participante do BBB 21 e da A Fazenda, aparece sem camisa, fazendo algumas poses.

Ao dividir os cliques com os fãs, ele confessou que já estava no clima do fim semana. "Fala tropa, já tô aqui sentindo o clima do final de semana chegando. E vocês?", escreveu o modelo na legenda da publicação.

Os internautas encheram a publicação de curtidas e elogios. "Gato", disse uma seguidora. "Perfeição que fala", comentou outra. "Que homem meu Deus", escreveu mais uma. "A definição de beleza atualizada", afirmou uma fã. "O cara mais bonito do Brasil", falou outra admiradora.

Confira as fotos do ex-BBB Bil Araújo sem camisa:

Corpo tatuado faz sucesso na web

Recentemente, Bil fez a temperatura subir nas redes sociais ao compartilhar um registro paradisíaco de sua última viagem. Na postagem, o também ex-Fazenda apareceu sem camisa, exibindo seu braço tatuado, diante de uma vista privilegiada de seu hotel para o mar e fez sucesso ao apostar no carão.

