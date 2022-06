Bil Araújo posa descamisado na praia e corpão tatuado faz sucesso: ''Gato''

Ex-Fazenda Bil Araújo ostenta corpo sarado em clique paradisíaco e coleciona declarações dos internautas

Redação Publicado em 08/06/2022, às 14h31

Nesta quarta-feira, 08, o ex-BBB Bil Araújo (30) fez a temperatura subir nas redes sociais ao compartilhar um registro paradisíaco de sua última viagem.

Na postagem, o também ex-Fazenda apareceu sem camisa, exibindo seu braço tatuado, diante de uma vista privilegiada de seu hotel para o mar e fez sucesso ao apostar no carão.

"Aguardando a próxima viagem", escreveu ele.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram os elogios de lado e capricharam. “Maravilhoso”, disse um. “Como consegue ser tão lindo”, questionaram. “Coração até erra a batida”, brincou mais um.

Ainda nesta semana, o modelo encantou Erika Schneider com presente romântico após reatar o namoro.

O modelo encerrou seu 2021 com muita agitação após passar por três realities seguidos, emendando o BBB21 com o No Limite e, logo em seguida, indo para A Fazenda, na RecordTV, na qual conquistou o segundo lugar.

Bil Araújo ostenta corpo sarado em clique paradisíaco e coleciona declarações dos internautas: