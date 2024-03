Ex-BBB Amanda Meirelles passa por transformação radical no visual

"Para cada fase da vida, um cabelo que combine com ela", disse Amanda Meirelles, a campeã do BBB 23, ao mostrar o novo visual

Amanda Meirelles, a campeã do Big Brother Brasil 23, passou por uma transformação radical no visual e mostrou o resultado da mudança nesta terça-feira, 12.

Em seu perfil oficial no Instagram, a médica publicou um vídeo em que aparece exibindo o cabelo antigo, e em seguida, ela mostra o novo visual, com os fios um pouco mais curto e mais claro.

A ex-sister, que fará 33 anos no próximo dia 22, contou que a mudança é para sua nova fase. "Para cada fase da vida, um cabelo que combine com ela. O loiro perfeito pelas mãos do maravilhoso Romeu Felipe", escreveu Amanda na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Tá linda demais. Eu amei", disse uma seguidora. "Que venham os 33 anos com tudo, porque você já está perfeita!!", escreveu outra. "Belíssima como sempre", falou uma fã. "Você é linda em todas as versões", comentou mais uma.

Confira o novo visual:

Amanda desabafa após ataques nas redes sociais

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles usou suas redes sociais para fazer um desabafo no último domingo, 10. Após participar de uma publicidade para uma marca de embutidos e receber diversos ataques, ela falou sobre o hate que recebe na internet desde a época do reality show e fez um pedido ao público.

"Vamos lá! Eu sofro hate desde que eu estava no programa. Se intensificou depois que eu saí dele, assim como diversos participantes que ainda estão no jogo e que nem imaginam que estão vivendo situações parecidas. Pessoas que invalidam a minha vitória, invalidam a minha história, invalidam as minhas conquistas. Me julgam, me atacam e por tantas outras vezes chegam até a me ameaçar. O 'Dia das Mulheres' foi esses dias, né? Tanto aqui quanto na rede vizinha várias homenagens na timeline. Mas parece que agora está liberado voltar a atacar tantas de nós. Infelizmente, é uma situação que não me surpreende", disse ela em um trecho. Confira o desabafo completo!