Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro arrasa ao ser flagrada em dia na praia

Helô Pinheiro dá show de beleza ao ser fotografada só de biquíni em uma praia no Rio de Janeiro durante dia de sol

A musa Helô Pinheiro, que é a eterna Garota de Ipanema, exibiu toda a sua beleza em seus 80 anos de vida ao aparecer só de biquíni. A beldade foi flagrada após um mergulho no mar em uma praia no Rio de Janeiro no último final de semana.

A estrela foi fotografada apenas de biquíni preto enquanto caminhava na areia após se refrescar no mar.

Recentemente, Helô Pinheiro foi entrevista na Revista CARAS e falou sobre a maturidade. “Acredito que tudo na vida tem limite. Não somos uma sociedade ilimitada. A juventude já passou, é evidente que os traços mudam e querer se enganar é se olhar e ‘se achar’. Mas o limite chega e ter caprichos demais estraga. Agora, o espírito jovem faz parte de quem gosta de ser feliz. Jovialidade não tem segredo, é ter a alma refrescada, ou seja, um olhar tipo Pollyanna para poder passar pelos obstáculos, além de querer bem ao próximo”, afirmou ela, que ainda contou como lida com a questão da idade. "Já fui encanada por causa da minha querida mãe, que era divorciada e, para ter pretendente, diminuía a idade. Ela dizia que eu deveria sempre abaixar uns dois anos. Passei por isso, mas amadureci e, hoje, a verdade prevalece, mesmo com essa história do etarismo. Não me sinto com a idade que tenho e acho que é muita para o pouco que vivi. Passa tudo tão rápido!".

Então, ela ainda contou que já passou por uma cirurgia estética. "O meu pescoço, por exemplo, incomodava mais os profissionais de estética do que a mim mesma. De tanto falarem comecei a usar lenço para disfarçar, mas anos depois conheci o cirurgião plástico Egídio Martorano, que me aliviou, deixando de lado o lenço. Nele confiei e fiquei grata com o resultado", declarou.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

A festa de 80 anos de Helô Pinheiro

Helô Pinheiro comemorou o seu aniversário de 80 anos em grande estilo no mês de julho de 2023. A eterna Garota de Ipanema, que inspirou a canção icônica de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, reuniu sua família e amigos em um clube particular na zona sul do Rio de Janeiro.

A apresentadora e ex-modelo desembarcou na comemoração em grande estilo em um carro vintage de 1972, acompanhada do marido, Fernando Pinheiro, e do filho. Um exemplo de elegância, Helô encheu a festa de graça com um vestido longo luxuoso todo trabalhado na transparência e no brilho para combinar com a data especial.

Entre os convidados, a mãe de Kiki, Fernando, Jô e Ticiane Pinheiro contou com a presença dos filhos e genros, como o jornalista César Tralli, além dos netos, Lolle, Bruna, Mariana e, Rafa Justus, que inclusive, deu um show de beleza ao posar com um vestido branco na celebração da avó, assim como a pequena Manuella Pinheiro.

Na decoração, Helô elegeu dourado e branco, a cor que os convidados vestiram para o evento. A festa também contou com algumas atrações, como a banda Blitz e o cantor DanielJobim, neto de Tom Jobim, que compôs uma das mais belas canções para eternizar a beleza e graça da Garota de Ipanema em 1964.

Helô Pinheiro celebra 80 anos com festão ao lado da família no Rio - Fotos: Paulo Tauil/AgNews

