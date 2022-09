Esposa de Zé Neto exibe corpão em fotos com maiô ousado

Esposa do sertanejo Zé Neto, Natália Toscano ostenta seu corpo sarado ao posar com maiô com recortes na cintura

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 12h25

A influenciadora digital Natália Toscano, que é esposa do sertanejo Zé Neto, esbanjou sensualidade ao posar só de maiô para novas fotos nas redes sociais. Desta vez, a musa colocou o seu corpo magérrimo para jogo ao escolher um look com recortes estratégicos na cintura.

Nas fotos, Natália apareceu com as curvas à mostra ao posar com um maiô estampado enquanto curtia o final de semana de sol. “Do nosso provador direto para o feed! Bora aproveitar?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a estrela recebeu vários elogios dos fãs. “Fartura que fala? Linda demais”, afirmou um seguidor. “Olha que rostinho de menina”, comentou outro. “Gatíssima”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Natália Toscano faz elogios para o marido, Zé Neto

No último Dia dos Pais, a influenciadora Natália Toscano teceu elogios para o marido, o sertanejo Zé Neto, ao ser questionada sobre a relação dele com os filhos e a família. "Zé é nosso alicerce, a base da nossa família. Um pai extremamente amoroso, cuidadoso, um paizão e um exemplo para nossos filhos. Mesmo com a rotina intensa dos shows, sempre faz questão de alguma forma se manter presente, fazemos chamadas de vídeos ou ligações", disse ela.

Natália revelou que quando o trio se junta a diversão é garantida. "Quando está em casa é pura diversão com as crianças (rsrs). Temos muito orgulho de você meu amor, te amamos!", declarou.