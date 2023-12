Esposa de Wesley Safadão causa com sandália ‘peluda’: "Passou dos limites"

Conhecida por seus looks excêntricos, esposa de Wesley Safadão chama atenção ao apostar em sapato nada discreto na praia

Na última sexta-feira, 29, a esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas, voltou a causar alvoroço nas redes sociais ao exibir um look nada convencional. Enquanto passeava pela praia em Maceió, Alagoas, a influenciadora elegeu uma sandália pra lá de extravagante, mas o calçado não foi bem recebido por seus seguidores.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Thyane abriu um álbum de fotos de seu passeio. Com um conjuntinho sem alça vermelho, óculos escuros, um colar de grife e muitas joias preciosas, a loira apareceu fazendo caras e bocas na orla da praia, mas a sandália preta com a sola ‘peluda’ acabou roubando a cena em seus registros.

Nos comentários da publicação, os seguidores fizeram questão de opinar de forma sincera sobre o calçado ousado: “Agora ela passou dos limites com essa sandália”, opinou uma admiradora. “O que é isso no pé dela”, comentou mais uma. “Da série sandálias estranhas, essa superou as expectativas”, opinou uma terceira. “Tinha que errar na sandália”, disparou mais uma.

Alguns admiradores também fizeram questão de elogiar e defendem a escolha inusitada: “Um espetáculo de vermelho”, exaltou uma seguidora. “Ela não anda, ela desfila! Belíssima sandália”, comentou outra. “Tenho curtido mais os looks dela esses dias, está arrasando”, uma terceira elogiou. “Tem porte e tem postura”, disse outra.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Thyane chama atenção por sua extravagância! A musa já causou em seu perfil outras vezes ao aparecer usando itens pouco convencionais, como bermudas largas com meias e vestidos extremamente recortados, cobrindo apenas o necessário. Confira alguns dos looks da influenciadora:

Além de dividir detalhes de suas escolhas fashion nas redes sociais, a esposa de Wesley Safadão também compartilha vislumbres de sua maternidade. Eles são pais de Dom, de cinco anos, e Ysis, de nove anos. O cantor também é pai de Yhudy, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Mileide Mihaile.

