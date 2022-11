Emilly Araújo deixa seguidores babando ao surgir de biquíni rosa

Viajando por Angra dos Reis, Emilly Araújo decidiu tirar o ar de seus fãs com sua beleza

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 19h20

Nesta segunda-feira, 14, pré-feriado, a gata Emilly Araújo (26) decidiu deixar seus seguidores completamente apaixonados! Em suas redes sociais, a morena surgiu usando um biquíni rosa, que arrancou o ar dos seus fãs.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ganhadora do Big Brother Brasil 17 apareceu usando um biquíni rosa claro tomara que caia, curtindo sua viagem pela bela ilha de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Seus seguidores não sabiam no que ficar mais apaixonados, na beleza escultural da morena, ou na paisagem incrível atrás dela.

Nos comentários, os fãs de Emilly fizeram questão de elogiar a beleza descomunal da morena. “Perfeição”, escreveu uma. “Quem perdeu que chore, quem achar é um felizardo”, disse outra. “Emilly linda, iluminada, poderosa, elegante, chiquérrima, fotogênica, cada dia mais bela, nada tira seu brilho”, exaltou uma terceira internauta.

Veja a publicação de Emilly Araújo que deixou seus seguidores babando na beleza da apresentadora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emilly Araújo (@emillyaraujoc)



Emilly Araújo se manifesta sobre affair com Murilo Huff: ''Desnecessário''

A campeã do BBB 17 Emilly Araújo usou suas redes sociais para negar os rumores de que estava vivendo um affair com Murilo Huff. "Está faltando notícia no Brasil, hein? Estou falando desde o dia em que começaram essa fofoca que não existe absolutamente nada! Agora estou aqui recebendo hate desnecessário por causa de uma notícia sem fundamento nenhum", escreveu no Twitter.