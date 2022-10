Dupla Maiara e Maraisa mostra produção com looks pretos: ''Que perfeição''

Cantoras Maiara e Maraisa posam combinando looks pretos e falam de gravação do novo DVD, que acontecerá em São Paulo

As cantoras Maiara (34) e Maraisa (34) colecionaram elogios dos seguidores neste domingo, 02, em foto nas redes sociais!

Na foto, a dupla sertaneja posou usando looks pretos. Maiara surgiu com um vestido de alcinha curtinho, e Maraisa com uma calça preta justa, top e um blazer transparente. Na legenda do post no Instagram, elas lembraram os fãs da gravação do DVD Identidade, que acontecerá dia 11 de novembro em São Paulo.

"Passando para lembrar que no dia 11 de novembro, vamos gravar o nosso novo DVD Identidade, em São Paulo. Estamos ansiosas e contando os dias para viver esse momento que está sendo planejado com tanto amor! Esperamos todos vocês", diz a legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs elogiaram as irmãs e falaram da ansiedade para a gravação. "Que lindas", disse uma. "Tô ansiosa demais, vai ser lindo e incrível", declarou outra. "AS MAIS LINDAS DESSE MUNDO!", babou uma terceira. "Que perfeição, meu Deus", exaltou mais uma.

Maiara e Maraisa com looks pretos gravação de DVD Identidade:

Maiara e Maraisa se emocionam com fã mirim de Marília Mendonça

Maiara e Maraisa não seguraram as lágrimas com um momento especial em apresentação em São Paulo na noite de sexta-feira, 30. As irmãs gêmeas receberam no palco uma fã mirim da nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) em show na capital paulista. A pequena estava vestida exatamente como a dona do hit Infiel na gravação do DVD Festa das Patroas, que aconteceu em 2021, antes da partida precoce de Marília, que faleceu aos 26 anos em um acidente de avião em novembro.

